Koppel breekt wereldrecord langste ‘peperkus’: “Het mooiste was dat we elkaar minuten lang konden kussen”

Op 25 februari aten de echtgenoten elk een habanero peper voordat ze elkaar kusten. Een kus van maar liefst 15 minuten en 6,5 seconden was voldoende om het wereldrecord te verbreken. “Het mooiste was dat we elkaar 15 minuten lang konden kussen”, vertelde Mike Jack aan Guinness World Records.

Habanero

De Habanero (‘uit Havana’ in het Spaans) is een van de heetste pepers ter wereld. Het is een stevige peper in de kleuren rood, geel, bruin of oranje; allemaal zeer pittig. Deze spicy chilipeper is familie van de Madame Jeanet, Trinidad Scorpion en de Carolina Reaper. De Habanero peper heeft qua uiterlijk wel wat weg van een minipaprika, alleen staat na het eten van een habanero je mond nog uren in brand.