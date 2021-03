Koploper Hongarije keurt twee nieuwe coronavaccins goed en kan nu kiezen uit zeven producenten

Producent van dodelijke vermage­ring­spil veroor­deeld tot boete van 2,7 miljoen euro

12:31 De Franse farmagigant Servier, producent van de dodelijke vermageringspil Mediator, is maandag door de rechtbank in Parijs schuldig bevonden aan misleiding met verzwarende omstandigheden en onvrijwillige doodslag en verwondingen. De bewuste pil zou aan honderden mensen in Frankrijk het leven hebben gekost. De zaak is een van de grootste gezondheidsschandalen in de Franse geschiedenis.