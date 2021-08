Kopenhagen is veiligste stad ter wereld, Brussel staat op 26ste plaats

Koppel, baby en hond sterven tijdens wandel­tocht, hun doodsoor­zaak blijft groot mysterie

24 augustus De mysterieuze dood van een gezin in het Sierra Nevada-gebergte houdt Californië in de ban. De lichamen van John Gerrish, Ellen Chung, dochter Miju (1) en hun hond werden gevonden op een wandelpad, maar een aanwijsbare reden voor hun overlijden is er niet. De these dat ze het slachtoffer geworden zijn van giftige algen lijkt voorlopig de meest waarschijnlijke.