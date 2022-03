Koopvaardijschip onder Panamese vlag door Russische raketten tot zinken gebracht in Zwarte Zee

Lees al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



"We hebben weet van drie schepen (onder Panamese vlag) die het slachtoffer zijn geworden van Russische raketbeschietingen" sinds het begin van de oorlog, zegt Noriel Arauz van de maritieme autoriteit. Een van de schepen is gezonken, zo klinkt het. "De twee andere drijven nog, maar hebben materiële schade opgelopen", aldus Arauz. Alle bemanningsleden zijn ongedeerd.