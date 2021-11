Koopgedrag klanten wordt beïnvloed door positie van handgrepen op winkelkarren

Belgische vrouw dood aangetrof­fen in haar afgelegen huis in Spanje

Een Belgische vrouw van rond de 40 jaar is in Spanje dood teruggevonden. Dat schrijft de Spaanse krant ‘La Voz de Galicia’. De vrouw, een ex-militair, lag dood in het huis dat ze zelf aan het renoveren was. Die woning ligt afgelegen van de buitenwereld, en had geen water of elektriciteit. Bronnen zouden melden dat de vrouw met gebonden handen werd aangetroffen. Toch zijn er volgens de politie op het eerste zicht geen sporen van geweld, meldt de krant.

11:35