Koninklijke familie Dubai ontkent gijzeling prinses Latifa

De verdwenen prinses Latifa al-Maktoem ‘maakt het goed en krijgt thuis verzorging’. Dat zegt de koninklijke familie van Dubai vrijdag in een verklaring via de Britse ambassade. Het hof beklemtoont ook dat de 35-jarige prinses niet door haar vader, de emir van Dubai, wordt gegijzeld, zoals zij zelf zegt in een dinsdag uitgelekte video.

Dinsdag lekten er videobeelden uit waarin de prinses zegt te zijn gegijzeld door haar vader. In de stiekem opgenomen video’s vertelt Latifa, van wie jarenlang niets was vernomen, aan haar vrienden dat ze tegen haar wil wordt vastgehouden en vreest voor haar leven.

‘Verzorging’

De prinses krijgt volgens de verklaring van de koninklijke familie vrijdag niet alleen verzorging van haar familie, maar ook van medisch personeel. "Ze wordt steeds beter en we hebben hoop dat ze, wanneer de tijd rijp is, terugkeert in het publieke leven", luidt de verklaring van het hof. "In reactie op alle berichten in de media over Latifa willen we iedereen die bezorgd was om haar welzijn bedanken, hoewel de verhalen absoluut niet laten zien hoe de situatie werkelijk is", klinkt het nog.

Wat er werkelijk aan de hand is, blijkt niet uit de verklaring. Foto's en video's die bewijzen dat ze nog leeft, zijn niet vrijgegeven.

Latifa's vader, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Vlucht

Prinses Latifa probeerde haar vaderland in 2018 per boot te ontvluchten. Elitetroepen zouden haar toen hebben gedrogeerd en teruggehaald. In een video vertelde ze eerder dat de autoriteiten haar daarna opsloten in een villa waar ze onder politiebewaking staat.

Latifa zou de opgedoken filmpjes stiekem met een telefoon hebben gemaakt voor haar vrienden. De prinses stopte evenwel na enige tijd met het sturen van filmpjes. Haar vrienden vroegen eerder deze week al om aandacht voor de zaak bij de Verenigde Naties. De VN vroegen de Verenigde Arabische Emiraten daarop om bewijs dat de 35-jarige prinses nog leeft.

De prinses had voor haar vluchtpoging in 2018 ook al een videoboodschap opgenomen. Die verscheen later op YouTube. "Als je deze video ziet, is dat niet goed. Dan ben ik dood of zit ik in een hele, hele, hele slechte situatie", waarschuwde ze toen.

Prinses Latifa van Dubai.