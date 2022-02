Koninklijk bezoek aan Congo uitgesteld door oorlog in Oekraïne

Royalty Konings­huis­des­kun­di­ge over reis van koning Filip naar Congo: “Onze vorst wil een persoon­lijk gebaar stellen, maar geen excuses uitspreken”

Koning Filip en Mathilde gaan van 6 tot 10 maart op staatsbezoek naar Congo. Vraag is wat onze vorst daar zal doen en zeggen, na zijn spijtbetuiging in 2020 over de geweld- en gruweldaden onder het bewind van zijn betovergrootoom Leopold II. En: neemt ons koningspaar de gouden tanden van Lumumba mee, die als trofee waren meegeroofd door de rijkswachter die het lijk na de moord in 1961 moest laten verdwijnen? We vroegen toelichting aan emeritus hoogleraar en koningshuisdeskundige Mark Van den Wijngaert.

17 februari