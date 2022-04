Koningspaar reist naar Griekenland voor eerste officiële staatsbezoek sinds corona

Gerechte­lijk onderzoek geopend naar Or­pea-woonzorg­cen­tra in Frankrijk

In Frankrijk is een gerechtelijk onderzoek geopend nadat de Franse staat een klacht had ingediend tegen de woonzorggroep Orpea. Dat meldt het Franse Openbaar Ministerie. De Franse overheid beschuldigt Orpea ervan zijn bewoners slecht te behandelen en vraagt het bedrijf bovendien om subsidies terug te betalen.

28 april