Koning Filip houdt vandaag langverwachte toespraak in Congo

Honderden Chinese passagiers wachten in haz­mat-pak op vlucht

Bizar beeld op de luchthaven van Cambodja. Daar stonden honderden Chinese toeristen in een hazmat-pak op hun vlucht huiswaarts te wachten. Ze droegen ook mondmaskers en gezichtsschilden. De coronaregels in China zijn nog altijd bijzonder streng, al is het niet duidelijk of zo’n hazmat-pak ook verplicht was op het vliegtuig.

10:44