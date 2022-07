Komt het zomertoerisme in de Europese hooggebergtes in gevaar na de gletsjerbreuk in Italië? “Als je geen ervaring hebt met alpinisme of weerkunde, blijf er dan weg”

Na de catastrofale gletsjerbreuk in de Italiaanse Alpen, mogelijk veroorzaakt door de hittegolf, wordt ook in andere Europese hooggebergtes nauwgezet het zomertoerisme opgevolgd. De Mont Blanc in de Franse Alpen is voorlopig niet onder verhoogd toezicht geplaatst, maar meer dan ooit wordt aangeraden niet alleen of onvoorbereid de grillen van de natuur uit te dagen. “De huidige omstandigheden waarin de gletsjer zich bevindt, komen overeen met augustus, niet begin juli.”