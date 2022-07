Komt het zomertoerisme in de Europese hooggebergtes in gevaar na de gletsjerbreuk in Italië? “Als het begint te kraken, ben je al bijna te laat”

Gletsjer die de zee drie meter kan doen stijgen, dreigt z'n rem al over vijf jaar kwijt te zijn

Nieuw onderzoek toont aan dat de ijsschots die de breedste gletsjer ter wereld belet om in zee te glijden, het binnen drie tot vijf jaar begeeft. Die zogenaamde doomsday-gletsjer op de westkust van Antarctica is reeds lang een zorgenkind. Er brokkelt nu al 50 miljard ton per jaar van af, goed voor 4% van de wereldwijde zeespiegelstijging. En als hij helemaal in het water verdwijnt, dan zal dat peil 65 centimeter tot 3 meter stijgen — wat ook in Vlaanderen voelbaar wordt.

