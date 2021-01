Komt er strenger exportbeleid van coronavaccins? Europese Unie vertrouwt AstraZeneca niet

Britse coronapa­tiënt Tony (73) sterft kort na emotioneel interview: “Ik mis mijn vrouw verschrik­ke­lijk”

25 januari Londen is momenteel het epicentrum van de coronapandemie in het Verenigd Koninkrijk. In de Britse hoofdstad liggen meer dan 7.000 coronapatiënten in het ziekenhuis. Ongeveer een op de zes ligt op intensieve zorg en wordt beademd. In een hartverscheurende documentaire toont de Britse zender Sky News de gruwel in het Royal Free Hospital en het Barnet Hospital in Londen.