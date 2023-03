Komt Bolsonaro in de problemen door ‘illegale’ juwelen uit Saoedi-Arabië? “Bewijs is sterk en waarheid zal aan het licht komen”

Boris Johnson opgeroepen om zich te verdedigen in Partygate-onderzoek, onderzoeks­com­mis­sie zou bewijs hebben van misleiding

Boris Johnson is opgeroepen om zich in de week van 20 maart te verdedigen tegen de beschuldigingen dat hij het parlement heeft misleid en informatie heeft achtergehouden in het onderzoek naar een reeks coronafeestjes in 2020 en 2021. Een parlementaire onderzoekscommissie publiceerde vandaag de voorlopige conclusies van een rapport en zegt bewijs te hebben tegen de Britse oud-premier.