Kompaan van terrorist Salah Abdeslam spreekt medeleven uit: “Wat slachtoffers hebben doorgemaakt, is ongelofelijk”

Patrick Jardin (68) verloor zijn dochter in de Bataclan. Nu staat hij zelf geregi­streerd als extremist

In Frankrijk is de rechtbankvoorzitter van het Parijse terreurproces bedreigd met de dood. Niet door moslimextremisten, maar door medestanders van een nabestaande die hij tot de orde riep. Patrick Jardin (68) verloor zijn dochter en hield daar zoveel haat aan over dat hij nu zelf als extremist staat geficheerd. Zo juichte hij het bloedbad in een Nieuw-Zeelandse moskee publiekelijk toe, zeggend dat hij in de schoenen van de dader had willen staan.

28 oktober