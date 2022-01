Komende tijd weer kleinere porties frietjes bij McDonald's in Japan

Hallucinan­te inkijk in leven zoals het is bij positieve test in Hongkong: “Minstens maand opsluiting zonder enig perspec­tief”

Darryl Chan (23) testte positief op Covid-19 toen hij vorige maand in Hongkong toekwam. Meer dan twee weken later - en ondanks dat hij nooit symptomen vertoonde - ligt hij geïsoleerd in een ziekenhuiskamer, zonder te weten wanneer hij zijn vrijheid terugkrijgt. Een hallucinante inkijk in leven zoals het is wanneer je positief test in Hongkong.

5 januari