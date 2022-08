Koffers met menselijke resten verkocht op veiling in Nieuw-Zeeland

Gedesoriën­teer­de berenwelp uit de nood geholpen door parkwach­ters nadat ze te veel hallucino­ge­ne honing had gegeten

In Turkije hebben enkele parkwachters een jonge beer uit de nood moeten helpen nadat deze zich tegoed had gedaan aan een overdosis honing. Het arme dier wankelde op haar poten, jammerde en was behoorlijk onder invloed. Hoe dat kwam? Op een nog onbekende manier had ze van Turkse ‘Deli Bal’ of “Mad Honey” gesmuld, honing die een roes veroorzaakt.

