Koffer met drie kilo marihuana achtergelaten op perron in Bremen

Waarom drie miljoen Amerikanen nooit mogen stemmen voor hun president — al is één van hen kandidaat

12:00 Ze worden geboren als Amerikanen, zijn gebonden aan de wetten die in Washington worden gestemd en betalen jaarlijks meer dan drie miljard belastingen. Maar stemmen over wie hun president wordt, mogen ze niet. Zelfs niet nu één van hen daar kandidaat voor is. Want ze wonen in Puerto Rico: een beetje VS, maar niet helemaal.