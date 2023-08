Koeweit doet 'Barbie' en 'Talk to Me' in de ban

Gezichts­her­ken­ning loopt helemaal fout: zwangere vrouw onterecht beschul­digd van carjacking en diefstal

De 32-jarige Porcha Woodruff schrok erg hard toen de politie aan haar deur in Detroit, in de Verenigde Staten, stond. Ze werd verdacht van diefstal en carjacking. Gezichtsherkenning blijkt niet onfeilbaar, zo blijkt. De politie was Woodruff op het spoor gekomen via artificiële intelligentie, maar Woodruff had niets met de zaak te maken.