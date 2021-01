Koelkast met coronavaccins valt uit in Seattle: ziekenhuis deelt in holst van de nacht 1.600 spuitjes uit aan al wie wil

Een defecte koelkast in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Seattle heeft tot ongeziene taferelen geleid. In het toestel werden 1.600 coronavaccins van farmabedrijf Moderna bewaard en omdat de vrees bestond dat ze onbruikbaar zouden worden, werden ze in de nacht van donderdag op vrijdag uitgedeeld aan iedereen die er interesse voor had.

In kamerjassen, pyjama's of in der haast aangeschoten kleren stonden honderden mensen in een mum van tijd aan te schuiven aan enkele ziekenhuizen van de Kaiser Permanente-groep en de universiteit in de stad.

De oproep om vrijwilligers werd donderdagavond rond 23 uur de wereld ingestuurd. “We moeten deze 1.600 doses binnen de komende twaalf uur toedienen", klonk het tijdens een virtuele persconferentie. Het vaccin van Moderna is immers tot zes maanden houdbaar in een gewone diepvries bij -20 graden, tot dertig dagen in een traditionele koelkast en twaalf uur op kamertemperatuur.

Opportuniteit

Enkele minuten later vormden zich al lange wachtrijen aan drie ziekenhuizen. In interviews met lokale televisiestations vertelden de aanwezigen dat ze gewoon thuis waren toen ze de oproep hoorden en dat ze meteen begrepen dat het een opportuniteit was om snel ingeënt te worden.

Een koppel getuigde dat hun dochter hen uit bed had gebeld met de mededeling dat ze aangemeld waren om 1 uur 's nachts. “We hadden geen tijd om andere kleren aan te trekken en zijn dan maar gekomen in wat we aanhadden", klinkt het bij de man en de vrouw.

Tegen 3.30 uur in de ochtend waren alle doses toegediend, volgens Kaiser Permanente. Daarbij had het personeel naar eigen zeggen voorrang proberen te geven aan oudere patiënten, maar was de prioriteit toch geweest dat de vaccins tijdig uitgedeeld zouden zijn.

Sneeuwstorm

Het is niet de eerste keer dat onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat mensen sneller dan gepland een inenting tegen het coronavirus krijgen. Eerder deze week deelden verpleegkundigen vaccins uit op een snelweg in Oregon, waar ze vast waren komen te staan in een sneeuwstorm. Ze gingen van wagen tot wagen in de lange file om te voorkomen dat de vaccins die ze transporteerden tijdens het wachten slecht zouden worden.

