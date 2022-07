Koele ontvangst voor Biden in Saoedi-Arabië

De Amerikaanse president Joe Biden heeft bij zijn aankomst vrijdag in Saudi-Arabië een uiterst koele ontvangst gekregen, toch in vergelijking met zijn voorganger Donald Trump. Op de vlieghaven in kuststad Jeddah wachtten hem vrijdag Khalid bin Faisal op, de gouverneur van Mekka, en Reema bin Bandar, de ambassadrice in de VS. Qua rang doen zij duidelijk onder voor de Amerikaanse president.

Tijdens zijn kiescampagne in 2020 had Biden gezegd dat hij van Saudi-Arabië een paria wilde maken omwille van de moord op journalist Jamal Khashoggi. Volgens Turkse speurders en onderzoekers van de krant New York Times gaf de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman immers de opdracht voor de moord op Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul in 2018.

Biden begroette de Saudische kroonprins vandaag met een vuistje. Volgens Amerikaanse functionarissen staan er gesprekken gepland over mensenrechten, een kwestie die mede aan de basis ligt van de gespannen verhouding tussen Biden en het Saudische bewind. De president wil tijdens deze reis de banden met het olieproducerend koninkrijk resetten.

De verwelkoming staat ook in groot contrast met Bidens ontvangst in Israël, waar niet alleen president Yitzhak Herzog en premier Jair Lapid hem opwachtten, maar ook een feestelijke ceremonie aan de gang was.

De koele ontvangst herinnert aan het bezoek van de gewezen Amerikaanse president Barack Obama, die in 2016 in Riyad verwelkomd werd door de plaatselijke gouverneur, prins Faisal bin Bandar. Obama's aankomst werd ook niet uitgezonden op de Saudische staatstelevisie, zoals gebruikelijk bij bezoeken van staatshoofden en regeringsleiders aan het koninkrijk. Niet veel eerder was koning Salman te zien, die op de landingsbaan intussen andere hooggeplaatste vertegenwoordigers begroette van buurlanden uit de regio.

Donald Trump, die er als Amerikaanse president bijzonder goede betrekkingen op nahield bij de machtshebbers in het koninkrijk, werd bij zijn bezoek aan Riyad in 2017 wel zeer warm ontvangen. Koning Salman begroette Trump op de luchthaven. Trump van zijn kant deed mee aan een zwaardendans en boog diep voor de autoritaire heerser in Riyad. Het bezoek was vol van warme en grootmoedige gebaren.