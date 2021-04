Knal, met de voeten vooruit: man springt los door autoraam om roekeloze chauffeur te stoppen op plein in Albanese hoofdstad

Opmerkelijke beelden uit Albanië. Daar is een man zondag op verkiezingsdag gearresteerd nadat hij met zijn al zwaar gehavende voertuig een groot wandelplein opreed in hoofdstad Tirana. De roekeloze chauffeur kon uiteindelijk gestopt worden dankzij een jonge omstander, die met een stevige karatekick via het autoraam de bestuurder wist uit te schakelen.

De politie meldt dat de 32-jarige bestuurder eerder tegen drie andere auto’s was gecrasht op andere plekken in de stad, voor hij aan het centrale Skanderbeg-plein (Sheshi Skënderbej in het Albanees, red.) door barricades reed, het plein opging en daar met wilde en snelle bewegingen begon rond te crossen tussen de wandelaars.

Vrees voor aanslag

De aanwezige burgers vreesden meteen een aanslag, aangezien op het plein op dat moment een grote hoeveelheid volk aanwezig was, onder andere mensen die in de rij stonden voor een coronavaccin in één van de tenten die er stonden opgesteld. Camera’s die op het plein waren gericht in het kader van de verkiezingen in Albanië konden het hele gebeuren vastleggen.

Op de beelden is te zien hoe passanten de auto, die met een kapotte bumper rondrijdt, tot stilstand proberen te brengen door de bestuurder uit zijn wagen te sleuren. Dat lukt niet, de man rijdt in rondjes achteruit en slaagt er met piepende remmen in om zijn belagers van zich af te schudden.

Volledig scherm De jongeman van de karatesprong is nu een internetsensatie. © Screenshot

Aanloop

Maar dan komt het. Eén passant ziet de auto bijna tot stilstand komen, neemt een aanloop en springt met de voeten vooruit los het autoraam langs de bestuurderskant binnen om de chauffeur zo uit te schakelen. Met nog een paar welgemikte trappen erbij belandt hij zelf volledig in de auto, die dan omsingeld wordt door een groep omstanders. Einde van de rit.

Beelden van de opvallende sprong in de auto gaan nu de wereld rond. “Ik dacht dat hij mikte op het publiek”, legt de 22-jarige internetsensatie Klodian Elqeni uit aan Albanese media. “Ik vreesde een aanslag.”

Volledig scherm Een agent na het beschadigde voertuig op het centrale Skanderberg-plein. © AP

“Held van de dag”

Volgens de politie is dat niet het geval. Tijdens de eerste communicatie met agenten verklaarde de bestuurder dat hij dacht dat hij op een weg aan het rijden was. Hij was onder invloed van drugs en alcohol. Niemand raakte gewond bij het vreemde incident.

En Klodian, die was “held van de dag”. Hij kreeg al een publiekelijk dankwoord van president Ilir Meta, en de aftredende premier Edi Rama van de Socialistische Partij (PS) nodigde de jongeman uit voor een korte ontmoeting, met een fiere foto als resultaat. Klodian staat rechts op het kiekje.

Albanië was tot het begin van de jaren negentig een stalinistische dictatuur. Sindsdien is het land fundamenteel veranderd. In 2009 werd het lid van de NAVO. Vorig jaar werd groen licht gegeven voor de start van de toetredingsonderhandelingen met de EU.

Politiek verdeeld

De verenigde oppositie heeft zondag de overwinning geclaimd in de parlementsverkiezingen in Albanië. De aftredende Rama stelt echter dat die opeising “voorbarig” is. Na bijna acht jaar aan de macht te zijn geweest, is hij op zoek naar een derde termijn op rij.

Volledig scherm Mensen in de rij voor een coronavaccin op het Skanderbeg-plein. © AP

Het kleine Balkanland is politiek diep verdeeld. De nationaalconservatieve Democratische Partij (PD) beschuldigt Rama van verkiezingsfraude en corruptie. Samen met de kleinere Socialistische Beweging voor Integratie (LSI) heeft de partij het parlement al meer dan twee jaar geboycot.

De centrale verkiezingscommissie (CEC) zegt dat het tot twee dagen kan duren voordat de officiële resultaten bekend zijn. Volgens de exitpolls zondagavond blijven de socialisten wel de grootste partij. Ze zouden op zowat 46 procent van de stemmen kunnen rekenen. De PD ligt met 44 procent echter niet ver achter. Kartelpartner LSI zou 6 procent binnenhalen.

Volledig scherm De beschadigde auto die betrokken was bij het opvallende incident. © AP

