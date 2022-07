Klopjacht op schutter van 18 à 20 jaar oud: “Dader vuurde vanop een dak”

Volgens de politie is de schutter een blanke, magere man tussen 18 en 20 jaar oud met een wit of blauw T-shirt en langer zwart haar. De man wordt nog steeds gezocht. “Dit is een actief incident. Iedereen wordt aangeraden binnen te blijven”, aldus het stadsbestuur.

Burgemeester Nancy Rotering sprak haar medeleven uit aan de naasten van de slachtoffers. “Vanochtend om 10.14 uur is onze gemeenschap geterroriseerd door een gewelddaad die ons zwaar heeft geshockeerd. Op een dag dat we samenkwamen om gemeenschap en vrijheid te vieren, rouwen we in de plaats om het tragische verlies en worstelen met de terreur die ons is toegebracht.”