Klopjacht op inbrekers met buit van 6,5 miljoen euro na kluizenkraak in Duitse Duisburg

Vrouw steelt fooien Uber-chauf­feur terwijl ze recht in de camera kijkt

7 november Een jongedame heeft zonder blikken of blozen de fooien van haar Uber-chauffeur gestolen. De vrouw lijkt zelfs nog recht in de dashcam te kijken wanneer ze de pot met cash volledig leeg grabbelt. De chauffeur beseft enkele momenten later dat zijn geld weg is, maar de vrouw is op dat moment al uit de wagen.