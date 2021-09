Klopjacht in Israël op via tunnel ontsnapte gevangenen

Drie maanden na dubbele moord op moeder en zoon van prominente familie South Carolina, krijgt vader kogel in het hoofd

5 september De geruchtmakende dubbele moord op twee leden van een prominente advocatenfamilie in de staat South Carolina krijgt nu drie maanden later een nieuwe wending. Advocaat Alexander Murdaugh, respectievelijk echtgenoot en vader van de op 7 juni neergekogelde Maggie (52) en Paul (22), is zaterdagnamiddag (lokale tijd) gewond geraakt bij een schietincident. Hij zou in het hoofd zijn geschoten.