Klokkenluider krijgt in VS recordbeloning van 279 miljoen dollar

Rusland geteisterd door ontploffen­de olieopslag­plaat­sen. Wat zegt dat over het Oekraïens lenteoffen­sief?

De ene na de andere olieopslagplaats in het zuiden van Rusland gaat in vlammen op. Treinen lijken spontaan te ontsporen. Oekraïne weet officieel van niets, maar alles wijst in de richting van drone-aanvallen. Viseert Oekraïne de Russische bevoorrading nu het lenteoffensief elk moment kan losbarsten? Wat is de schade voor Rusland? Tom Simoens, docent aan de Koninklijke Militaire School (KMS), analyseert.