Klokkenluider Edward Snowden exact 10 jaar in Rusland: “Geen spijt van wat ik heb gedaan”

De voormalige Amerikaanse CIA-medewerker en klokkenluider Edward Snowden (39) verblijft morgen exact tien jaar in Rusland, nadat hij spionageactiviteiten van de Amerikaanse geheime dienst NSA blootlegde. De man zegt in een interview met ‘The Guardian’ dat hij “geen spijt” heeft van wat er is gebeurd. Ook waarschuwt hij dat de surveillancetechnologie in 2013 “kinderspel” was in vergelijking met de technologie van vandaag.

In een interview zegt Snowden dat hij geen spijt heeft van wat hij heeft gedaan. Hij betreurt de huidige veranderingen op vlak van privacy in de dagelijkse wereld. “Technologie is zeer invloedrijk geworden”, zegt Snowden. Hij uit zijn bezorgdheid over de gevaren van de overheden en techbedrijven, maar ook over commercieel verkrijgbare videobewakingscamera’s, gezichtsherkenning, kunstmatige intelligentie en spyware zoals Pegasus die wordt gebruikt tegen dissidenten en journalisten.

“We vertrouwden er destijds al op dat de regering en techbedrijven geen misbruik van ons zouden maken, maar ze deden het wel. Dat zal opnieuw gebeuren, want dat is de aard van macht”, zegt Snowden. “De idee dat er na de onthullingen in 2013 de volgende dag geen problemen meer zouden zijn, is niet realistisch. Het is een continu proces. We zullen er de rest van ons leven aan moeten werken.”

Asiel in Rusland

Snowden ontvluchtte de Verenigde Staten nadat hij in 2013 geheime documenten gelekt had over binnenlandse en buitenlandse spionageoperaties door de Amerikaanse geheime dienst (NSA). Sindsdien kreeg hij politiek asiel in Rusland. Snowden is een voormalige CIA-medewerker en systeembeheerder van de geheime dienst NSA.

Nadat hij de geheime documenten gelekt had, eiste het Federal Bureau of Investigation (FBI) zijn arrestatie. Op dat moment verbleef Snowden in een hotel in Hongkong. Om niet gearresteerd te worden, vroeg en kreeg Snowden asiel in Rusland.

Zijn tegenstanders verwijten hem dat hij in Rusland is. Die kritiek is toegenomen sinds de invasie van Oekraïne en het verwerven van het Russische staatsburgerschap vorig jaar. De Verenigde Staten willen al jaren dat hij terugkeert naar het land om berecht te worden. Snowden wordt door de Amerikaanse autoriteiten beschuldigd van spionage.