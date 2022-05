KLM zet rem op verkoop tickets voor vluchten vanaf Schiphol wegens grote drukte op luchthaven

Orka gespot in de Seine: “Uiterst zeldzaam”

Opmerkelijk schouwspel in de Seine in Frankrijk. Sinds enkele weken wordt in de rivier een orka gespot. Het dier werd begin april voor het eerst waargenomen voor de kust van Normandië en zou al zeker tot in de gemeente Yainville gezwommen zijn, zo’n 60 kilometer landinwaarts.

25 mei