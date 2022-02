KLM staakt met onmiddellijke ingang alle vluchten naar Oekraïne

Ciro (26) verdween net als Natacha op trip naar Colca Canyon in Peru: voor hem liep het niet goed af

Het verhaal van de vermiste Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe (28) doet denken aan dat van de Peruviaanse student Ciro Castillo (26). Die verdween elf jaar geleden onder gelijkaardige omstandigheden in Colca Canyon in het zuiden van Peru en ook naar hem werd massaal gezocht. Voor de jongeman eindigde het jammer genoeg niet goed. Zijn lichaam werd 202 dagen later na een bloedstollende zoektocht gevonden in een ravijn van 1.000 meter diep.

