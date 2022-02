KLM staakt met onmiddellijke ingang alle vluchten naar Oekraïne, Brussels Airlines vloog er al langer niet meer heen

"Ik zit midden in de kolonne": onze reporter doet live verslag vanuit de auto op weg naar protest in Parijs

Ondanks het ingestelde verbod zijn vandaag vanuit heel Frankrijk voertuigen op weg naar Parijs om te protesteren tegen de coronamaatregelen. VTM Nieuws-journalist Klaas Danneel rijdt mee in een van de zogenaamde vrijheidskonvooien en polste bij enkele deelnemers naar hun motieven. “We zijn hier om onze vrijheden te verdedigen, want vandaag worden er allerlei wetten geschonden.” De optocht is ook in ons land verboden, maar daar hebben de actievoerders geen oren naar. “We gaan ook naar Brussel”, klinkt het in VTM Nieuws.

11 februari