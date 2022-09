KLM schrapt vanwege drukte Schiphol maandag 42 vluchten

Spaargids.be Vorig jaar stonden 1,6 miljoen Belgische rekeningen in het rood: zoveel rekenen banken daarvoor aan

Vorig jaar stonden er zeker 1,6 miljoen van de 20 miljoen Belgische zichtrekeningen in het rood. Dat blijkt uit cijfers van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Opvallend, want onder de nul gaan is niet gratis. Het is namelijk een soort lening, waarop je rente betaalt, soms wel tot 14 procent. Hoeveel betaal je precies bij jouw bank? Spaargids.be zocht het uit.

13 september