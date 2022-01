KLM schrapt “proactief” vluchten wegens ziekteverzuim

TV Tientallen meldingen tegen Ali B, Marco Borsato en Rietbergen, ook over verkrach­ting. John de Mol ondernam geen extra stappen

De veelbesproken aflevering van het Nederlandse online programma ‘BOOS’ over seksueel misbruik bij ‘The Voice of Holland’, al dagen onderwerp van gesprek, staat online. Daaruit blijkt dat één van de aangiftes tegen rapper en coach Ali B over verkrachting gaat, maar ook dat hij nog veel meer slachtoffers maakte. Over bandleider Jeroen Rietbergen kwamen daarnaast negentien meldingen binnen. Televisieproducent John de Mol werd in 2019 op de hoogte gebracht van de misstappen van zijn schoonbroer en reageerde naar eigen zeggen furieus, maar ondernam verder geen stappen. Ook zanger Marco Borsato wordt genoemd: hij koos jonge meisjes uit, onder meer bij ‘The Voice Kids’. Een kandidate van 14 jaar vertelt dat de voormalige coach haar billen betastte.

18:36