KLM: “geen passagiers meer naar Schiphol vanaf Europese bestemmingen”

KLM schrapt in pinksterweekend tot 50 vluchten per dag wegens drukte

Externe invloeden

KLM spreekt daarnaast van “onvoorziene en acute omstandigheden die buiten onze macht liggen”. “Door ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud op Schiphol, konden veel toestellen niet landen of vertrekken in Amsterdam. Dit betekent dat een groot aantal KLM-vluchten zaterdag vertraagd of zelfs aanvullend geannuleerd is. Het aantal passagiers dat door deze externe invloeden niet heeft kunnen vertrekken uit Amsterdam, is hierdoor sterk toegenomen”, aldus KLM.