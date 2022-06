KLM: “geen passagiers meer naar Schiphol vanaf Europese bestemmingen”, maatschappij verwacht zondag weer normaal te opereren

Is Poetin (dood)ziek? Dit zegt onze Rus­land-experte Carolien van Nunen

De Russische president Vladimir Poetin zou in april een behandeling voor vergevorderde kanker hebben ondergaan, zo beweert het Amerikaanse weekblad ‘Newsweek’ op basis van Amerikaanse inlichtingenbronnen. Maar hoe geloofwaardig zijn die geruchten? Waar komen die vandaan? En wat als ze kloppen? Onze Ruslandexperte Carolien van Nunen legt uit wat we wél en — vooral — wat we niet weten over de vermeende ziekte. Bekijk hierboven haar volledige analyse in de studio van HLN LIVE.

