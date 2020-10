Klinische tests met coronavaccin AstraZeneca mogen weer worden opgestart in VS

Energie Hoe zwaar wegen vaste kosten door op uw energiefac­tuur?

19 oktober De energiefactuur is opgebouwd uit een waslijst aan componenten. Het gros daarvan is – als u dat nu wilt of niet – bestemd voor de overheden en netbeheerder. De energiekosten vormen dan weer de inkomstenbron voor uw energieleverancier. Die rekent naast verbruikstarieven meestal ook een vaste vergoeding aan. Mijnenergie.be bekijkt hoe diep u daarvoor in uw portemonnee moet tasten.