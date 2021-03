Klimaatverandering bedreigt iconische Pacific Coast Highway in Californië

Wie op vakantie met de auto door Californië rondtoert, doet ongetwijfeld ook de beroemde Pacific Coast Highway, kortweg PCH, aan. De iconische snelweg slingert langs de spectaculaire kustlijn van de Stille Oceaan in de staat. Maar daar zal “onvermijdelijk” een einde aan komen, vreest professor Gary Griggs. Bosbranden en stortbuien doen al langer grote stukken van het wegdek in de zee neerstorten. Mogelijke schuldige: de klimaatverandering.

Het is een plezier om over Highway 1 in Californië te rijden, met aan de ene kant de oceaan en aan de andere de bergen. De weg begint in het zuiden bij Dana Point en eindigt 1.056 km verder in het noorden bij Leggett. Voor een groot stuk volgt de route de kustlijn van de Stille Oceaan. Soms valt de State Route 1 samen met U.S. Route 101, onder meer over de Golden Gate Bridge in San Francisco. Het meest bekende, en ook meest toeristische, deel is dat tussen Los Angeles en San Francisco, met als hoogtepunt het ruwe landschap van Big Sur.

Gary Griggs is expert in erosie en professor aan de University of California in Santa Cruz. In 2017 gaf hij advies voor een grote herstelling van de PCH. Geregeld moeten er werken uitgevoerd worden. Griggs vreest zelfs voor het einde van de PCH, toch zoals we de snelweg nu nog kennen, schrijft USA Today. Volgens de professor zullen toekomstige generaties zeggen: “Het was tof voor zolang het duurde”.

Eind januari was het opnieuw prijs. Toen viel een groot stuk wegdek van zo’n 45 meter in de Stille Oceaan, na hevige stortregens. De herstelling zal pas in het begin van zomer zijn afgerond. Op dit moment kunnen reizigers er gewoon niet door en zijn ze verplicht rechtsomkeert te maken aan de gapende afgrond.

Volledig scherm Bosbranden, zoals hier in Malibu in 2018, zijn erg schadelijk voor de snelweg. © Photo News

Volgens Griggs zal dit soort van schade in de toekomst meer en meer voorvallen. Hij wijst daarvoor naar de klimaatopwarming. Hij voorspelt dat het beschadigde wegdek op een keer onherstelbaar zal zijn of dat de herstellingen te duur zullen zijn om de PCH nog te redden. Het gebied is volgens hem een “geologische nachtmerrie”. De bodem is er een mengeling van hard en zacht gesteente en ligt bovendien op de grens van twee tektonische platen. Dat maakt de snelweg kwetsbaar. De laatste decennia gaat er nauwelijks een jaar voorbij zonder een incident waardoor de weg deels moet worden afgesloten.

Maar tegenwoordig is de schade ernstiger en komt ze vaker voor. Griggs is het meest bezorgd voor bosbranden en regenval. Vorig jaar waren er bijna 10.000 brandhaarden die meer dan 1,7 miljoen hectare in de as legden of ruim vier procent van alle land in Californië. Nooit eerder was het zo erg in de moderne geschiedenis van de staat. De verschroeide aarde op steil terrein, zoals in Big Sur, vormen de ideale voedingsbodem voor modder- en puinstromen. Daar zijn enkel nog stortbuien voor nodig en die zijn ook alsmaar frequenter aan de Amerikaanse westkust. Volgens klimaatexpert Daniel Swain zullen zware regen- en sneeuwval in Californië de komende jaren zelfs nog in intensiteit toenemen door de klimaatverandering. Meer en hevigere stortbuien en meer en hevigere bosbranden, voorspellen Griggs en Swain. En dat zou op termijn een dodelijke combinatie voor de Pacific Coast Highway kunnen zijn.

Toch voor de panoramische route die de PCH op dit moment nog volgt. Aanpassingen zijn nodig om de snelweg niet te doen verdwijnen. Zo is er ten zuiden van San Francisco al een deel van Highway 1 ondertunneld omdat het geplaagd werd door landverschuivingen. De adembenemende vergezichten zijn daar nu het voorrecht van voetgangers en niet-gemotoriseerd vervoer. Maar dat soort ingrepen zal onder meer in het gebied rond Big Sur een enorme uitdaging vormen, volgens Griggs. En de snelweg wat meer naar het binnenland verleggen is ook niet zo simpel.

Het California Department of Transportation (Caltrans) zegt dat sommige herstellingen nog jaren bestand zullen zijn tegen mogelijke nieuwe schade. Caltrans beseft dat er “innovatie” zal nodig zijn om de PCH te beschermen. Maar voorlopig kunnen reizigers erop rekenen dat “de algemene ervaring van die weg er nog steeds zal zijn”, aldus de woordvoerder van Caltrans.

Eind januari verdween een stuk wegdek van 45 meter in de zee na hevige stortbuien.

