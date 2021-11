Klimaatdemonstranten ook tijdens laatste momenten klimaattop in actie

In het gebouw waar de landen al bijna twee weken met elkaar praten en onderhandelen kwam Greenpeace vrijdagavond nog in actie. De milieuclub liet middenin het conferentiecentrum een enorme ballon op die de aarde moest voorstellen, begeleid door een rood spandoek met daarop de tekst 'Not for sale'. Greenpeace vond de actie nodig omdat er op de klimaattop volgens de organisatie "heel veel lobbyisten van de fossiele industrie" rondlopen. "Met als gevolg dat we veel greenwashing, smoesjes en uitwegen zien in plaats van echte actie", aldus de club in een verklaring van de actie. Eerder op de dag liepen demonstranten al een mars over de COP26, zoals de conferentie officieel heet.