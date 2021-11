Klimaatcrisis drijft meest monogame vogelsoort steeds verder uit elkaar

Opioïden­cri­sis VS: apothekers "roekeloos" met versprei­ding pijnstil­lers

Drie grote Amerikaanse apotheekketens hebben op roekeloze wijze enorme hoeveelheden pijnstillers verstrekt in een tweetal districten in Ohio. Dat oordeelde een federale jury in de VS, meldt persbureau AP. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor hoe andere regio's en steden apothekers verantwoordelijk willen stellen voor hun rol in de zogeheten opioïdencrisis.

