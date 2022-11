Klimaatactivisten verhinderen doorgang hulpverleners in Berlijn: politie start onderzoek

VN: ondanks verbod een derde meer papaver geteeld in Afghanis­tan sinds machtsover­na­me taliban

In Afghanistan is de kweek van papaver voor opium sinds de machtsovername door de taliban vorig jaar fors toegenomen. Dit jaar werd de plant op 233.000 hectare verbouwd, een toename van 32 procent in vergelijking met vorig jaar. De oogst in 2022 behoort daarmee qua oppervlakte tot de op twee na grootste in bijna dertig jaar. Dat staat in een dinsdag verschenen rapport van de VN-organisatie voor drugs en misdaad, UNODC.

