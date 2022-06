Klimaatactivisten lijmen handen op Van Gogh-schilderij in Londens museum

Twee milieudemonstranten in Groot-Brittannië hebben zich donderdag vastgelijmd aan de lijst van een schilderij van Vincent van Gogh dat in een Londense kunstgalerie wordt tentoongesteld.

Bij deze stunt plakte het duo van de groep “Just Stop Oil” hun vingers op het schilderij “Bloeiende perzikbomen” van de Nederlandse meester. Het in 1889 geschilderde werk op doek maakt deel uit van een Van Gogh-collectie die in de Courtauld Gallery in de Britse hoofdstad hangt.

“We willen dit niet doen”, zei activist Louis McKechnie tegen toeschouwers in de Londense galerie. “We zitten hier vastgelijmd aan dit schilderij omdat we doodsbang zijn voor onze toekomst”, voegde de 21-jarige eraan toe, waarbij hij opmerkte dat hij en zijn mede-activist verwachtten te worden gearresteerd. “Als er een andere manier was om de verandering te krijgen die we nodig hebben, dan hadden we dat gedaan. We hebben al het andere geprobeerd.”

The Courtauld bevestigde dat het incident halverwege de middag plaatsvond en aanleiding was om de galerie waar het schilderij hangt voor de rest van donderdag te sluiten. “We verwachten dat The Courtauld Gallery morgen weer normaal voor het publiek open zal gaan,” zo werd in een verklaring toegevoegd.

Volledig scherm McKechnie, een voormalig ingenieursstudent die al 20 keer is gearresteerd en zes weken in de gevangenis heeft doorgebracht. © AFP

Voetbalfans

McKechnie, een voormalig ingenieursstudent die al 20 keer is gearresteerd en zes weken in de gevangenis heeft doorgebracht, is hard op weg een van de meest herkenbare gezichten te worden onder de Britse activisten voor klimaatverandering. In maart riskeerde hij de toorn van voetbalfans toen hij zich tijdens een wedstrijd tussen Newcastle en Everton aan een doelpaal vastbond.

Hij vertelde AFP eerder deze maand dat hij bereid was om “publieke vijand nummer één” te worden voor zijn directe acties. “Mijn generatie heeft geen andere keuze dan dit soort actie te ondernemen”, voegde hij eraan toe.

Op woensdag waarschuwde de Britse onafhankelijke Climate Change Committee (CCC) dat de Britse regering onvoldoende vooruitgang boekt om de doelstellingen te halen en tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

De conservatieve regering van premier Boris Johnson heeft onlangs haar energiestrategie herzien, onder meer door te voorzien in kernenergie, wind- en zonne-energie. Maar de regering onderzoekt ook projecten voor fossiele brandstoffen in de Noordzee, als onderdeel van pogingen om de binnenlandse aanvoer veilig te stellen na de Russische invasie in Oekraïne.