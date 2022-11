Klimaatactivisten ketenen zich vast aan privéjets op Schiphol

China kritischer over Russische invasie: "We kunnen ons geen verdere escalatie veroorlo­ven”

China is kritischer over de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne. Peking wil niet dat de regionale stabiliteit in gevaar komt en de internationale handel eronder lijdt, zei de Chinese premier Li Keqiang tegen de Duitse bondskanselier Scholz tijdens diens bezoek aan China.

4 november