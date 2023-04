Klimaatactivisten gieten zwarte vloeistof in bekende fontein in Rome

Geen solotrek­toch­ten meer in Nepalees Himalaya-ge­bied

Alleen of met vrienden met de rugzak dagenlang door het Himalaya-gebied trekken in Nepal, dat is verleden tijd. Toeristen mogen voortaan alleen nog onder begeleiding van een lokale gids of drager het gebergte in, zo heeft het land beslist. Voor bergbeklimmers, die toppen van meer dan 8.000 meter zoals de Mount Everest willen bedwingen, zijn er andere regels.