Klimaatactivist Mirjam (25) bekent: "Ik gooide aardappelpuree naar schilderij van Monet”

Ze bezette eerder al Duitse kruispunten door zich vast te lijmen aan de grond. Zondag gooide ze het met een mede-activist over een andere boeg door een peperduur schilderij van Monet te bekladden met aardappelpuree . In een tweet rechtvaardigt de Duitse Mirjam Herrmann (25) haar daad door te stellen dat “kunst en cultuur niets waard zal zijn wanneer we moeten vechten voor ons eten”.

Twee klimaatactivisten van de beweging ‘Last Generation’ gooiden zondag aardappelpuree op het schilderij ‘Les Meules’ (hooibergen) in het Barberini-museum in Potsdam, net buiten Berlijn. In 2019 bracht het kunstwerk nog 110,7 miljoen dollar (98,8 miljoen euro) op bij veilinghuis Sotheby’s, het hoogste bedrag ooit voor een Monet op een veiling.

De twee activisten, die oranje fluohesjes droegen, lijmden zich ook aan de muur vast. Last Generation zette een video van de actie - die je hierboven kan bekijken - op sociale media.

Op Twitter bekende de beeldenstormer en rechtenstudent (Universiteit van Passau) Mirjam Herrmann die momenteel als ‘fulltime’ activist in Leipzig woont: “Ik was het!”.

In haar bericht op sociale media rechtvaardigde ze de aardappelpuree-aanval door haar vrees “dat er in de klimaatcatastrofe geen plaats meer zal zijn voor kunst en cultuur”. Maar zelf geeft ze het vliegen alvast niet op, meldt ‘Bild’. Zo vloog ze recent naar de Verenigde Staten en Tanzania.

Schoudertassen

Hoe konden de klimaatactivisten hun vloeibare brij in het museum smokkelen? “De twee personen droegen schoudertassen waarvan de afmetingen binnen de grenzen van onze huisregels vielen en die dus in de tentoonstellingsruimten mochten worden meegenomen. De aardappelpuree zat in kleine bakjes”, verklaarde een woordvoerster van het museum aan ‘Bild’.

Of het schilderij blijvende schade opliep, moet nog onderzocht worden. De woordvoerster zei dat de puree snel verwijderd werd en dat het schilderij achter glas zat.

Celstraf

Activiste Mirjam Herrmann blijkt even flexibel in haar acties als in de wijze waarop ze haar wapenfeiten rechtvaardigt: een jaar geleden waren de acties nog gericht tegen auto’s. In september 2021 abseilde ze samen met andere activisten van een snelwegbrug bij München. Het resultaat van de interventie: bijna twee uur lang wegblokkades, lange files en een noodzakelijke tussenkomst van de politie.

Nu wordt ze door het Openbaar Ministerie beschuldigd van al 1.296 gevallen van ontoelaatbaar gebruik van geweld of bedreiging. Er hangt haar een gevangenisstraf van vier jaar boven het hoofd.

De actie is gelijkaardig met wat onlangs in de The National Gallery in Londen gebeurde. Twee vrouwen gooiden soep over een schilderij van Vincent Van Gogh. De actiegroep Just Stop Oil plaatste een video ervan op sociale media, die hieronder te bekijken is.

Ook maandag sloegen activisten van Just Stop Oil weer toe door in Madame Tussauds in Londen het wassen beeld van koning Charles te bekladden met taart (zie onderstaande video).