Klimaatactivist lijmt hand vast aan microfoon Britse radiozender

INTERVIEW. Filosoof Maarten Boudry: “Klimaat­jon­ge­ren die ‘consumin­de­ren’ en groeistop bepleiten, maken deel uit van het probleem”

Economische groei is niet de bron van het klimaatprobleem, maar net de oplossing. Klimaatjongeren die ‘consuminderen’ en een groeistop bepleiten, maken deel uit van het probleem. Dat betoogt filosoof Maarten Boudry (37) in zijn boek ‘Waarom ons klimaat niet naar de knoppen gaat (als we het hoofd koel houden)’. De oorlog in Oekraïne heeft het vooruitgangsgeloof van deze optimist een knauw gegeven, maar dat luwt het vuur niet waarmee hij het langer openhouden van de kerncentrales bepleit. “We hadden twintig jaar geleden moeten inzetten op méér kerncentrales.”

17 maart