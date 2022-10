Klimaatactivist bindt zich vast aan vlaggenmast op dak van Panthéon in Parijs

Kunst ‘gijzelen’ voor de goede zaak: van de gestolen Mona Lisa uit het Louvre tot de Limburgse Robin Hood die een Vermeer pikte en losgeld eiste voor de arme kinderen in Bangladesh

De voorbije weken werden wereldberoemde schilderijen beklad met aardappelpuree of tomatensoep en in Den Haag kleefde een klimaatactivist zich vast aan ‘Het meisje met de parel’ van Johannes Vermeer. Kunst van onschatbare waarde wordt al decennialang misbruikt voor de ‘goede zaak’. Vijftig jaar geleden werd in Brussel een meesterwerk van Vermeer gegijzeld. ‘Tijl van Limburg’ vroeg 5 miljoen euro losgeld voor de hongerlijdende bevolking in Bangladesh.

29 oktober