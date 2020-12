Kleuter (5) vergist zich van rugzak en brengt vuurwapen mee naar school

VIRGINIAEen kleuterjuf in de VS is flink geschrokken toen een van haar dreumesen een vuurwapen uit zijn rugzak tevoorschijn haalde.

Het incident gebeurde donderdagochtend in een school in Stafford, een stad in Virginia. Het jongetje bleek zich van rugzak te hebben vergist, meldde de lokale politie op Facebook.

De kleuterjuf nam het vuurwapen meteen af en bracht de directie op de hoogte. Agenten kregen van het kereltje te horen dat hij de foute rugzak uit de auto had genomen. Het is niet duidelijk of hij door een van zijn ouders is afgezet, of meereed met de ouders van een vriendje uit de buurt. Of het wapen geladen was, is niet duidelijk. Evenmin is geweten of de eigenaar van het vuurwapen vervolging riskeert. Het onderzoek is lopende.

Vier op de tien Amerikanen hebben een vuurwapen in huis. Bijna de helft van de Amerikanen (48 procent) groeide op in een gezin waar een vuurwapen aanwezig was, kwam naar voren uit onderzoek uit 2017. Virginia (8,5 miljoen inwoners) staat in de top drie van staten met het hoogst aantal geregistreerde vuurwapens (bijna 391.000) in de VS. Florida (21,5 miljoen inwoners) staat op plaats twee met 497.000 vuurwapens. Op kop staat Texas (29 miljoen inwoners) met meer dan 830.000 vuurwapens. De twee staten zijn qua bevolking beduidend groter dan Virginia. Het hoofdkantoor van de machtige wapenlobbygroep National Rifle Association (NRA) is gevestigd in Fairfax, een stadje in Virginia.