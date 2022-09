Kleuter (4) in Texas naar school met geladen wapen

Britse regering investeert 700 miljoen pond in nieuwe kerncentra­le

De Britse regering gaat 700 miljoen pond (omgerekend zo’n 814 miljoen euro, red.) investeren in een nieuwe kerncentrale in Sizewell. Dat maakte uittredend premier Boris Johnson donderdag bekend. Hij heeft er vertrouwen in dat de nieuwe kerncentrale, die gelegen is in het graafschap Suffolk aan de Britse oostkust, er zal komen.

15:59