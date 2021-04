Kleuter (3) doodgeschoten op eigen verjaardagsfeest in Miami

Man schiet collega dood in Amerikaan­se supermarkt, verdachte is nog op de vlucht

20 april In het Amerikaanse Long Island, in de staat New York, heeft een schutter dinsdag het vuur geopend in een supermarkt. Hij bracht daarbij een collega om het leven en verwondde twee andere personen, aldus lokale autoriteiten. De schutter, vermoedelijk een (voormalige) werknemer, rende weg en is nog voortvluchtig, wat leidde tot lockdowns in de regio.