Kleine storing op Europese stroomnet

De frequentie op het Europese stroomnet bedraagt 50 Hertz (Hz). Grote schommelingen zijn uit den boze. Industriële motoren kunnen dan bijvoorbeeld vertraging oplopen.

Doordat het Europese elektriciteitsnet steeds meer geconnecteerd en geïntegreerd is, kan bij een onverwacht fenomeen een domino-effect ontstaan op die Europese markt. Onder meer de Duitse netbeheerder Amprion is aangeduid om in dat geval tegenmaatregelen te coördineren.

Maandag viel er zo’n onverwacht fenomeen voor. In Polen viel onverwacht 3.640 MW aan productiecapaciteit stil. Dat zorgde in continentaal Europa voor een frequentieval naar 49,850 Hz, zo bevestigt Elia dinsdag. Dat is nog boven de noodgrens van 49,800 Hz.

Elia zegt de frequentieval te hebben opgemerkt. Problemen voor het Belgische net waren er niet. Ook de Duitse netbeheerder stelt dat de veiligheid van het Duitse net steeds verzekerd is geweest.

In januari was er ook een frequentieval, na problemen in Kroatië. Toen is voor een tiental seconden wel de noodgrens van 49,8 Hz doorbroken. Onder meer in Frankrijk en Italië werden industriële grootverbuikers automatisch afgeschakeld, om de stabiliteit van het net te garanderen.