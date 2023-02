Kleine ‘mirakelbaby’ Aya krijgt bewaking in ziekenhuis nadat meerdere mensen zich voordoen als familie en haar willen meenemen

Het kleine mirakelmeisje Aya, de pasgeboren baby die 10 uur na de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië levend van onder het puin kon gehaald worden terwijl ze nog met de navelstreng vasthing aan haar omgekomen moeder, krijgt momenteel politiebewaking. Verschillende mensen zouden zich valselijk zijn komen melden als familie, in de hoop haar te kunnen meenemen. Afgelopen nacht zouden bovendien gewapende mannen het ziekenhuis hebben bestormd waar ze wordt verzorgd. Op sociale media gaan berichten rond dat de mannen het kind wilden ontvoeren. Een hoge functionaris van het ziekenhuis ontkracht die berichten tegenover persbureau ‘AP’.

In het bewuste ziekenhuis in de Noord-Syrische stad Afrin waren er eerder wel sterke vermoedens ontstaan dat een verpleger die er werkte Aya wilde kidnappen. De man maakte onder andere foto’s van het kind.

Daarop ontsloeg de directeur van het ziekenhuis de verpleger. Uren later keerde de man met een groep gewapende mannen terug bij het hospitaal. De ziekenhuisdirecteur kreeg daarbij enkele rake klappen. Aan lokale agenten verklaarde de gewapende groep dat ze voor de directeur kwamen en dat ze géén interesse in het meisje hadden.

Volledig scherm Beeld van baby Aya vorige week dinsdag in het ziekenhuis van Afrin. © AP

Iedereen wil haar

De vrees voor ontvoering van de kleine Aya lijkt groot. Werkelijk iedereen lijkt zich over het kleine meisje te willen ontfermen. Ziekenhuismanager Khalid Attiah getuigde dit weekend dat hij sinds de miraculeuze redding van Aya “tientallen” telefoontjes heeft gekregen van mensen - van over de hele wereld - die de baby willen adopteren. En ook op sociale media vragen duizenden mensen om informatie over haar.



Dat is mooi, maar er gebeuren ook minder mooie dingen: sinds haar redding zijn er al meerdere mensen fysiek opgedaagd in het ziekenhuis die zich valselijk voordoen als familie, aldus de directeur. Het ziekenhuis nam daarom het zekere voor het onzekere. Het heeft de lokale politie ingeschakeld om de baby te bewaken.

KIJK. De beelden van de redding van baby Aya gingen de wereld rond

Reddingswerkers ontdekten Aya vorige week maandag, meer dan 10 uur na de eerste krachtige aardbeving in de regio, toen ze door de brokstukken groeven van een flatgebouw van vijf verdiepingen in de Syrische stad Jenderis. De baby lag begraven onder het beton en was met de navelstreng nog verbonden met haar omgekomen moeder. Artsen vermoeden dat de vrouw is bevallen van het meisje en zelf een paar uur later is overleden. Ook de vader en de vier oudere kinderen van het gezin overleefden de natuurramp niet.

Enkel dat ene piepkleine mirakeltje wel dus, dat gewond maar in redelijke gezondheid vanonder het puin kon worden gehaald. De beelden waarop te zien is hoe de pasgeboren baby werd weggeleid, gingen de wereld rond.

KIJK. Baby die gered werd van onder het puin krijgt naam: “Ze wordt met de dag beter”

Sindsdien wordt het meisje met veel liefde verzorgd door onder meer dokter Hani Maarouf en kreeg ze ook haar toepasselijke naam; Aya, Arabisch voor ‘mirakel’.

Grootoom

Baby Aya heeft voor alle duidelijkheid geen adoptiegezin nodig. Ze zal worden geadopteerd door haar grootoom Salah al-Badran, van zodra ze uit het ziekenhuis is ontslagen. Ook de woning van de oom raakte verwoest door de aardbeving, maar zijn gezin overleefde. De man woont voorlopig in een tent met elf andere mensen uit zijn eigen huishouden. Binnenkort komt daar dus een twaalfde familielid bij.

Volledig scherm Dokter Hani Maarouf bekijkt een x-ray van Aya. Gelukkig bleek er niets aan de hand met haar ruggengraat, wat aanvankelijk werd gevreesd omdat ze stevige blauwe plekken had op haar rugje. © AP

Bijna het ziekenhuis uit

Aanvankelijk werd gevreesd voor potentiële schade aan de ruggengraat van Aya, maar gelukkig bleek dat niet het geval. Elke dag werd en wordt ze een beetje beter. Ook de echtgenote van de ziekenhuisdirecteur hielp overigens de afgelopen dagen mee om het kind erbovenop te krijgen. De vrouw beviel toevallig vier maanden geleden zelf van een dochter en geeft Aya voorlopig naast haar eigen kind ook borstvoeding.

Volgens grootoom Saleh al-Badran is de toestand van Aya inmiddels zo verbeterd, dat ze het ziekenhuis mogelijk vandaag nog of morgen kan verlaten, zei hij eerder vandaag tegen persbureau AP. De Syriër liet weten dat de tante van Aya’s vader, die zelf ook recent is bevallen en de aardbeving heeft overleefd, de baby zal opvoeden.

KIJK. Zoon overleeft onder brokstukken dankzij vader die zich als menselijk schild op hem gooide