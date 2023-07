Kleine Émile (2,5) nog altijd niet gevonden, en Franse politie heeft het moeilijk: “Geen enkele aanwijzing, geen enkel stukje informatie”

Update Grote zoektocht naar Émile (2) die verdween uit tuin van grootou­ders in Frankrijk wordt vandaag verderge­zet

In het kleine Franse bergdorp Le Vernet in het departement Alpes-de-Haute-Provence houdt iedereen de adem in na de verdwijning van Émile. De politie zoekt met man en macht naar het Franse jongetje van tweeënhalf jaar oud sinds hij zaterdag omstreeks 18 uur aan de aandacht van zijn grootouders ontsnapte. Alle hypotheses worden onderzocht, al zijn er voorlopig geen elementen die op een ontvoering wijzen. Inmiddels zijn quasi alle huizen van het gehucht al doorzocht. “Mogelijk heeft hij zich in een kelder of in een tuinhuisje verstopt.” De zoektocht wordt vandaag verdergezet, aldus de politie gisterenavond tijdens een persconferentie.